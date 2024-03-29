حزب العدل يحتفي بيوم المرأة ويكرم أبطال العاشر من رمضان بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب العدل بالإسكندرية، برئاسة الدكتور فريد شوقي، أمسية رمضانية مكبرة، شملت الأمسية فقرة فنية غنائية على نغمات العود للفنان السكندري حسني المعاون ورافقه فيها أحد العازفين.

ثم تحدث قيادات الحزب مرحبين بالضيوف والحضور الكرام في حزب العدل البيت الكبير لكل محبي الوطن.

وتحدث الأب القس باسيليوس فؤاد، كاهن كنيسة العذراء بالعصافرة، عن فضل المرأة ومكانتها في الدين المسيحي وفضل شهداء الدفاع عن الأرض، ممن ضحوا بأرواحهم حتى نحيا جميعا.

وتحدث الشيخ الدكتور أحمد رشاد، مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حول فضل المرأة في الإسلام ومكانتها كأم وزوجة وعماد دائم للأسرة، وعن فضل الشهداء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ القديم والحديث.

أعقب ذلك تكريم الدكتور فريد شوقي أمين المحافظة والدكتورة سلوى عثمان أمينة المرأة بالإسكندرية لبعض من السيدات الفضليات ممن يسهمن في إثراء المجتمع السكندري، ولبعض من أبطال العاشر من رمضان.

وساد اليوم – الذي استمرّ حتى الساعات الأولى من الصباح – جو رمضاني مميز، اجتمع فيه قيادات الحزب بعدد كبير من أعضاء الحزب وأصدقائه ومحبيه والمهتمين بالعمل العام من مختلف الفئات العمرية.

حضر الأمسية عبدالعزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي وحسين هريدي مساعد رئيس الحزب.

ورؤساء الأمانات النوعية والجغرافية بأمانة حزب العدل بالأسكندرية والعديد من شباب الحزب وأعضاءه من مختلف الفئات العمرية.