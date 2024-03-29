الأهلي يتحدى سيمبا التنزانى لتحقيق انجاز جديد فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

في الثامنة من مساء اليوم “الجمعة”، وعلى ملعب “بنجامين مكابا” بالعاصمة التنزانية دار السلام، يخوض النادى الأهلى اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة، والتي ضمت معه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، فيما صعد سيمبا من خلال وصافته للمجموعة الثانية بعد فريق أسيك المتصدر وكان وراء أكبر مفاجأت دور المجموعات بالإطاحة بالوداد البيضاوي المغربي.

ويعاني الأهلي لقاء الليلة من نقص في الصفوف، حيث يفتقد في تلك المباراة لجهود كل من محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق وياسر إبراهيم وإمام عاشور والمالي أليو ديانج والفلسطيني وسام أبوعلي وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

هذا بالإضافة إلى أن لاعبوا الأهلى الدوليين لم يخوضوا اية تدريبات مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث انضموا للبعثة في مطار القاهرة بعد أن خاضوا مع المنتخب بطولة كأس عاصمة مصر التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوج بلقبها منتخب كرواتيا.

واكتفى كولر بالحضور إلى العاصمة التنزانية دار السلام بعد ظهر الأربعاء قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.

ويبحث الأهلي عن التغلب على الغيابات في صفوف الفريق والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق، قبل مباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل 5 أبريل على ملعب ستاد القاهرة.

ولم يسبق للأهلي الفوز في مواجهاته السابقة أمام سيمبا في تنزانيا حيث تلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة، غير أن الأهلي تمكن من تعويض النتيجة دائمًا في مباريات القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل اضطراري يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم رضا سليم، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما يبدو أن سيمبا استعد جيداً لمواجهة الأهلي من خلال معسكر مبكر وعودة لاعبيه الدوليين من منتخب بلادهم الذي كان يخوض دورة ودية دولية في أذربيجان.

ويبحث الأهلى فى لقاء الليلة عن تحقيق إنجاز غير مسبوق، والفوز على سميبا في تنزانيا للمرة الأولى في التاريخ، حيث لم يسبق له تحقيق هذا الفوز من قبل.

والتقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مباريات من قبل منهم 4 في تنزانيا لم يعرف الأهلي طعم الفوز، حيث تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

وبشكل عام حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات وتمكن سيمبا من تحقيق الفوز في 3 مواجهات كذلك، فيما حسم التعادل نتيجة مباراتين من أصل 8 مباريات جمعت الفريقين.