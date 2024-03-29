اليوم.. بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا 

أعلنت شركة “تذكرتي”، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزانى في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق النادى الأهلى نظيره فريق سيمبا التنزانى مساء “الجمعة” القادم 5 أبريل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي، فيما تقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة.

وذكرت شركة “تذكرتى” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، بدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024».

وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت في وقت سابق عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع للنادي الأهلى، لدعم الفريق في هذه المباراة المهمة.