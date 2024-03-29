الكاف قبل مواجهة الاهلى وسيمبا التنزانى: نحن في انتظار متعة كبيرة الليلة

علقت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، والتابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، وذلك قبل مواجهة الاهلى أمام نظيرة سيمبا التنزانى الليلة فى ذهاب دور ربع النهائي.

وجاء التعليق كالتالى: “متعة كبيرة تنتظرنا سيمبا التنزانى في مواجهة مرتقبة أمام الأهلى المصرى في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا”.

وسيحل فريق النادى الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق سيمبا التنزانى، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم “الجمعة” بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتانى دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز ، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.