من جديد..الزمالك مهدد بإيقاف القيد نهاية أبريل المقبل

يواجه فريق نادى الزمالك عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، بإيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل، وذلك على خلفية عدم صرف المستحقات المالية، والخاصة بالمدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء، البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أصبح مسئولي النادى الزمالك مطالبين بالتوصل إلى حل ودى مع المدرب لسداد مستحقاته قبل هذه المدة.

ويحاول المسئولين فى القلعة البيضاء، التوصل لحل ودى مع باتشيكو قبل 30 أبريل، وهى المهلة المحددة للنادى لدفع مستحقات جايمى باتشيكو، قبل صدور قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم “فيفا” بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.

وكان باتشيكو، قد تقدم بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 450 الف دولار بعد رحيله عن الفريق عام 2021.