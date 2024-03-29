النائبة سناء السعيد: الحكومة تتعمد تهميش الثقافة والتنوير بالصعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة عن الإهمال الشديد بقصر ثقافة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وقالت السعيد في طلبها: إن هناك إهمال شديد في تجهيزات المسرح من إضاءة ووسائل صوتية بالإضافة لعدم الاهتمام بتربية وتنمية المواهب والكوادر الفنية.

واوضحت النائبة كذلك أن استراحة الفرق الفنية غير مناسبة لإقامة الفرق التي تاتي من خارج المحافظة للعرض المسرحي مما أدى لهروب المشاركة التنويرية بالقصر، وامتد الاهمال أيضا للمكتبة.

وأكدت على ضرورة تدخل الحكومة وبشكل عاجل مؤكدة أن القصر يخدم المبدعين وينمي قدراتهم الفنية ووجدانهم بالإضافة للجمهور الذي يستمتع بمشاهدة العروض المسرحية الهادفة.

وخاطبت النائبة وزيرة الثقافة قائلة: اهتمي بنا اهتمي بالصعيد وقصور ثقافته، اهتمي بالوعي والثقافة والأدب

اين دور الحكومة ودور وزارة الثقافة في الصعيد؟ وهل سنظل مهمشين ومهملين ومنسيين من الحكومة؟ مختتمة طلبها: ارحمونا يرحمكم الله.