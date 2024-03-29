الأهلى يصل ملعب المباراة لمواجهة سيمبا فى دوري الأبطال.. وموديست يقود هجوم الأحمر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة سيمبا التنزانى، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقام الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارسيل كولر، وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

يسعى مارسيل كولر فى مواجهة الليلة لتحقيق الفوز، من أجل التغلب على واحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها الفريق مؤخراً، وهي لعنة الغيابات الكثيرة، حيث يخسر الفريق جهود كل من محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وأنتونى موديست.