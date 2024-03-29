الأهلي يفوز على سيمبا التنزانى ويضع قدما فى نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا 

خرج فريق النادى الأهلى بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيمبا التنزانى، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد نبيل كوكا، بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء على ملعب “بنجامين مكابا الوطني” بمدينة دار السلام.

وبهذا الفوز يضع نادي الأهلي قدما له في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على ارضه وبين جماهيره يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، على استاد القاهرة.

ويستضيف فريق النادى الأهلى نظيره فريق سيمبا التنزانى في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 أبريل المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف آسيك ميموزا الكوت ديفواري، مساء غدا السبت.