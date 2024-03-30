القباج تتوجه بالشكر لصناع الدراما للحد من مشاهد تعاطي المخدرات

توجهت ” نيفين القباج ” وزيرة التضامن الإجتماعي بالشكر لصُناع الدراما هذا العام وللشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية لدورها البارز في الحد من مشاهد تعاطي المخدرات في دراما شهر رمضان؛ حيث أظهرت نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0,3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلي أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما في أول 10 أيام من دراما رمضان هذا العام بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13 % في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان. .. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق حملة “أنت أقوى من المخدرات ” تحت عنوان ” المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات “لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت القباج إن قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي بشكل مقُلق في الآونة الأخيرة، وهي الخطر الأشد فتكًا بحاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها في الوقت الراهن ، كونها تستهدف النشء والشباب بصورة أساسية، مُخلفة ورائها عديداً من الآثار السلبية سواء أكانت اجتماعية أو نفسية أو صحية أو اقتصادية وتنامي اقترانها بالعديد من الجرائم والعنف والسلوك العدواني لافته الى أن المخدرات التخليقية برزت كعامل أساسي للعنف؛ وهي أنواع تختلف عن نظيراتها الطبيعية في كونها أشد تأثيرا وأقوى فتكًا، وبدأ تداولها وظهورها مُنذ قرابة قرن من الزمان كمُشتقات من المورفين فى عشرينيات القرن الماضي، ثم الأمفيتامينات والمنشطات الشبيهة بها، وبحلول عام 2021 تم رصد أكثر من 1000 مادة من هذه المواد التخليقية ذات التأثير على الحالة النفسية في أكثر من 120 دولة.

وعلى صعيد الكشف المبكر عن المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أشارت “القباج ” الى انخفاض نسب التعاطي من 8 % عام 2019 إلى 1 % حاليًا بالإضافة الى تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان ،حيث قام صندوق مكافحة الإدمان بمُضاعفة عدد الآسرة الحكومية خلال السنوات الأربعة الماضية ووصل عدد المراكز العلاجية الشركة والتابعة إلي 30 مركز علاجي؛ وبلغ عدد المُترديين علي العلاج ما يقرب من 170 ألف مُتردد سنويًا .