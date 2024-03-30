د.عمرو عثمان:حملة” أنت أقوى من المخدرات ” ساهمت في زيادة الطلب علي العلاج من الإدمان 400 %

أكد الدكتور “عمرو عثمان” مساعد وزير التضامن الإجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن فلسفة الحملة الإعلامية ” أنت اقوى من المخدرات” تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة ، لافتا إلى أن الحملة ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023 ” لـ 400 % وبلغت طلبات العلاج 170 ألف مريض ” جديد ومتابعة ” خلال 2023 ،بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014.. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مرحلة جديدة من حملة انت اقوى من المخدرات تحت عنوان ” المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. “لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح دكتور عمرو عثمان أن تأثير الحملة ساهم في رفع الوعي بخطورة الإدمان وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق كما حققت الحملة أكثر من 165 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة ،كما أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولى ،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية .

وأضاف “عثمان” أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تعتبر مرشدا للوضع لمشكلة التعاطى وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 30 مركز علاجي فى 19 محافظة مقارنه بـ 12 مركز علاجي في 7 محافظات عام 2014