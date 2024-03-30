المؤتمر: الرئيس السيسي قدم نموذجا فريدا في العمل الجاد خلال 10 سنوات

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة مصر منذ 10 سنوات استطاع أن يقدم نموذجا فريدا من العمل الجاد والإنجازات الملموسة على أرض الواقع في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصناعية وغيرها.

وأوضح جبر أن الرئيس السيسي نجح في تحويل مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة قوية تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي حقق مكاسب استراتيجية عليا لمصر طيلة هذه السنوات، في مقدمتها استعادة مكانتها الإقليمية وريادتها العربية في كل الملفات، والحفاظ على مصر قوية ضد كل العواصف والتحديات، علاوة على التغلب على أبرز مشكلة أمنية واجهتها وهو تحدي الإرهاب بعد 2013.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن العشر سنوات الماضية شهدت ألاف المشروعات القومية التى غيرت وجه الحياة فى القرى والمدن وغيرت نظرة المستثمر حيال الدولة المصرية وأصبحت مصر قِبلة المستثمرين، وكان لملف الاقتصاد النصيب الأكبر فى الانجازات التى شهدتها الدولة خلال هذه الفترة ولا تزال، ومن ثم هذه السنوات العشر شهدت مصر ما لم تشهده على مدار عصور بالكامل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر في طريقها للجمهورية الجديدة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا وعمرانيًا، بعد إنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة، وهو ما يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.