رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم: محمد صلاح سيشارك في أولمبياد باريس

قال رئيس اتحاد كرة القدم المصرى جمال علاّم، أن قائد منتخب “الفراعنة” ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال علاّم، في تصريحات إعلامية: “صلاح يرغب فى اللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً”.

ويذكر أن مدرب المنتخب الأولمبى، البرازيلي روجيرو ميكالى، سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويحق لكل منتخب اشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 يوليو و9 أغسطس.

وكانت القرعة قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

ويخلو رصيد صلاح، البالغ من العمر 31 عاماً، حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، على الرغم من أنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.

ورداً على سؤال لفرانس برس عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علاّم: “أعلن أن علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول وتحديدا التوأم حسام ومدير المنتخب إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد انها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الإعلام”.

وأضاف علام: “من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفى كاس الأمم الإفريقية الأخيرة، كان صلاح مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج”.