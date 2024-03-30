بداية مرحلة الحسم فى الدوري الإنجليزى “البريميرليج” مع الجولة الـ”30″

من جديد، تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” اليوم “السبت”، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين بسبب آخر عطلة دولية في الموسم الحالي.

وكانت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد توقفت منذ 17 مارس بسبب عطلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدولية.

وستقام 10 مباريات يومي “السبت والأحد”، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها تجمع مانشستر سيتي حامل اللقب مع أرسنال المتصدر في ملعب الاتحاد.

وتتبقى من المسابقة قبل جولة اليوم 9 جولات، تمثل الربع الأخير والحاسم من عمر “البريميرليج”، والذي ستكشف مبارياته عن هوية حامل اللقب في هذا الموسم.

يدخل فريق الأرسنال الجولة 30 ولديه 64 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف أمام ليفربول الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث.

أما ليفربول الوصيف فسيكون على موعد مع لقاء صعب ضد برايتون الثامن برصيد 42 نقطة في ملعب “آنفيلد”.

فيما يتواصل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين أستون فيلا الرابع (56 نقطة) وتوتنهام هوتسبير الخامس (53 نقطة) ومانشستر يونايتد السادس (47 نقطة) ووست هام يونايتد السابع (44 نقطة).

وسيخرج وست هام لملاقاة نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك، ويستضيف توتنهام هوتسبير فريق لوتون تاون، بينما يحتضن أستون فيلا نظيره ولفرهامبتون واندرارز، وسيخرج مانشستر يونايتد (السبت) لمواجهة برينتفورد.

أما فى المواجهات المتبقية، فيستضيف تشيلسي بيرنلي، ويحل كريستال بالاس ضيفاً على نوتنغهام فورست، ويزور فولهام فريق شيفيلد يونايتد، ويخرج إيفرتون لملاقاة بورنموث.