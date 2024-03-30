مكاسب عديدة للأهلى بعد الفوز على سيمبا فى دوري أبطال أفريقيا

بعد أن حقق فريق النادى الأهلى الفوز فى لقاء أمس “الجمعة” على نظيره فريق سيمبا التنزانى بهدف نظيف، نجد أن هناك العديد من الأرقام المميزة أيضا قد تحقق بعد هذا الفوز، فقد عاد “المارد الأحمر” حامل اللقب، بفوز ثمين خارج أرضه أمام سيمبا بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة الأعرق والأهم على مستوى أندية القارة السمراء.

وبهذا الفوز، وضع فريق الأهلى قدما في الدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل.

بالأضافة إلى أن الأهلى تمكن من الحفاظ على سلسلة “اللا هزيمة” في دوري أبطال أفريقيا، للمباراة الـ17 على التوالى، حيث كانت آخر خسارة للفريق في البطولة للسقوط على يد صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من مجموعات النسخة الماضية 2-5.

وكان “المارد الأحمر”، قد فاز بهدف لاعبه الشاب أحمد نبيل “كوكا” والذي سجل أول أهدافه بقميص الأهلي عبر مختلف المسابقات هذا الموسم.

كما أن هذا الفوز هو الأول للأهلي على سيمبا في تنزانيا بعد 4 لقاءات سابقة، حيث تعادل في واحدة وخسر 3 مرات كاملة فى كل البطولات القارية.

كما أن هذا الفوز يعد هو الأول لفريق الأهلى فى الدور ربع النهائي خارج أرضه بالبطولة الأفريقية، منذ فوزه على الترجي التونسي 2-1 موسم 2016-2017.