وزير الرياضة وزيارة خاصة لـ أحمد رفعت فى أول ظهور إعلامى للاعب

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، علي زيارة لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت اليوم “السبت”، بمستشفى وادي النيل بالقبة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وتبادل الوزير مع اللاعب احمد رفعت، الحديث عن تطورات حالته الصحية أثناء الزيارة، وكذلك المتطلبات المتعلقة باستكمال رحلة العلاج فى مستشفى وادى النيل.

كما أبدى وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد أن تحدث مع أحمد رفعت، خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادى النيل.

وكان الوزير اشرف صبحى، قد اطلع على تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج ، وعناية من الأطقم الطبية بالمستشفى، التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، كما أثنى على دور الأطقم الطبية، الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية، ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

ولفت أشرف صبحى، إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب احمد رفعت، لاعب نادى فيوتشر لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، كان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة، لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وأمراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وانتهي الاجتماع إلى ضرورة توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية لجميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين.