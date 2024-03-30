الشيوخ: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار في 2030 دليل على نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصريه في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وعودته الي سابق عهده، مشيراً بأن الدولة تسير وفق استراتيجية اقتصادية وطنيه وضعها الرئيس السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها وريادتها العالمية.

وأضاف عبدالعزيز أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان بأن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030 دليل على نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصري .

ولفت عبد العزيز بأن تصريحات رئيس الحكومة بأن الأمور تتحسن للافضل، قائلا “الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية”، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.. كلمات لها دلالة إيجابية علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد عضو الشيوخ بجهود الدولة المصرية في وجود علاج الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا بأن وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع بداية مايو المقبل سيحدث انفراجة أكبر في الاقتصاد وسيعمل علي إعادة عجلة الإنتاج من جديد.

وكان الدكتور «مدبولي» قد أكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.

وأكد خلال تصريحات على هامش الجولة التفقدية بالعاشر من رمضان، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، حيث أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم.