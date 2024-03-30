إحصائية الأفضل في “البريميرليج”.. تصدم محمد صلاح من جديد

تلقى قائد منتخب “الفراعنة” وجناح فريق ليفربول محمد صلاح، صدمة قوية فيما يتعلق باختيارات أفضل 5 أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم (2023-2024).

وذكرت شبكة “سكواكا” البريطانية، لإحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل 6 أجنحة بعد مرور 29 جولة من المسابقة حتى الآن.

وجاءت تقييمات الشبكة بالنسبة المئوية وفقا لبعض المعايير المتعلقة بصناعة الفرص المحققة وتقديم التمريرات الحاسمة والتمريرات العرضية بجانب المساهمة التهديفية مع كل فريق.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن جناح الأرسنال بوكايو ساكا، جاء فى المركز الأول بنسبة 76%، متساويًا مع فيل فودين، جناح نادى مانشستر سيتي.

وجاء خلفهما في المركز الثاني الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام هوتسبير بنسبة 75%، متفوقا على محمد صلاح الثالث بنسبة 73%.

وجاء الإنجليزي كول بالمر، مهاجم نادي تشيلسي فى المركز الرابع بـ72%، والجامايكي ليون بايلي، لاعب أستون فيلا بنسبة 71%.

ويمتلك محمد صلاح معدلا تهديفيا مذهلا خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.