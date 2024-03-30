بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزانى فى دورى أبطال إفريقيا

عادت بعثة فريق النادى الأهلى إلى القاهرة اليوم “السبت”، من تنزانيا بعد الفوز على فريق سيمبا في مباراة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وكان “المارد الأحمر”، قد فاز على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس “الجمعة”، على ملعب “بنجامين مكابا”، فى منافسات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من المطار لحظة وصول البعثة.

وكانت البعثة، برئاسة عضو مجلس الإدارة حسام غالي، قد توجهت من ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا إلى مطار دار السلام مباشرة في طريقها للعودة للقاهرة.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة 5 أبريل في ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج للفوز أو التعادل لتأكيد تأهله للدور نصف النهائي.