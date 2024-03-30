الزمالك يواجه مودرن فيوتشر بالزى التقليدى فى ربع نهائى الكونفدرالية

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيرتدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض “القميص الأبيض والشورت الأبيض”، فى حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

فيما يرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر كاملاً على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشرة فى تمام التاسعة مساء غداً “الأحد”، على استاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.