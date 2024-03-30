وسام أبو على يقترب من اللحاق بمباراة الأهلى وسيمبا فى دورى أبطال إفريقيا 

على ما يبدو، وبحسب مصادر من داخل القلعة الحمراء، والتى أكدت أن حالة مهاجم الأهلى وسام أبو علي، تشهد تحسنا واضحا خلال الأيام الماضية، حيث شارك في تدريبات اللاعبين المُستبعدين من رحلة تنزانيا الأخيرة، ما يُؤكد إمكانية لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني “الجمعة” المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، قد استبعد وسام أبو علي من مباريات الفريق الماضية، وكان أهمها مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم أكثر من مباراة بدوري أبطال أفريقيا والدوري، وغاب كذلك عن رحلة تنزانيا الأخيرة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي خبرا سارا خلال وجوده فى تنزانيا، حيث شارك وسام أبو علي في تدريبات اللاعبين الذين غابوا عن رحلة تنزانيا للإصابة أو لعدم القيد الأفريقي، بما يرفع من فرص مشاركته فى مباراة العودة أمام سيمبا فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم، السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس “الجمعة”، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.