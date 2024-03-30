رئيس حقوق الإنسان بالنواب يطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنفاذ الفلسطينيين من المجاعة فى غزة

طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة الاستجابة لما طالب به مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من إسرائيل بالسماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع الساحلي.

واعتبر “رضوان” ما طالب به المسئول الأممى بمثابة دليل قاطع على استمرار سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تجويع الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة متسائلاً؛ أين المجتمع الدولى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان مما طالبت به محكمة العدل الدولية في لاهاي من إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة مطالباً بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى من أجل تنفيذ أمر المحكمة وإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة واتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وحذر النائب من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص في غزة، وأن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده الكبيرة لانهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

كما وجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق الصامد فى وجه الاحتلال والمرابط على أرضه فى ظل ظروف إنسانية فى غاية الصعوبة والخطورة معرباً عن ثقته التامة فى استمرار جهود مصر حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.