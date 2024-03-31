القومي للمرأة يشارك في إحتفالية إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشى العمل.

شارك المجلس القومي للمرأة فى الإحتفالية التى نظمتها منظمة العمل الدولية لإطلاق الدليل الإرشادي لمُفتشى العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين “، بحضور السيد حسن شحاتة وزير العمل والسيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس .

وتناولت إحتفالية الإطلاق جلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، بالاضافة إلى تقديم محاضرة تحت عنوان ” الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش :سبل المضي قُدمًا”…كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرضًا عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة، بالاضافة إلى عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل.