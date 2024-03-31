التموين:  استمرار طرح السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، ان أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير مشيرا إلى استمرار طرح السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو … جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة.

ووجه المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلي أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى ، وطالب بضرورة التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيراً الي ان المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم مطالبا وشدد الوزير على ضرورة تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية، و انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح.