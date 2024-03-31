المؤتمر: توجيهات السيسي بسرعة استكمال مشروع مستقبل مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة التحديات العالمية

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لمواجهة أية تحديات عالمية.

وأوضح أباظة أن مستقبل مصر يعد نقلة نوعية وكبيرة فى القطاع الزراعى لما يسهم فيه بتقليل نسبة العجز بتقليل الاستيراد من السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يعد أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

وأشار إلى أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، علاوة على أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل للأيدي العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. ووجه الرئيس السيسي، بتوفير احتياجات المشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي.