بحضور المحافظ ونائب التجمع.. نادي غزل المحلة يستضيف بطولة وسط الدلتا للخماسي الحديث

شارك النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، في حفل توزيع جوائز بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بنادي غزل المحلة زعيم الدلتا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تامر خليل نائب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين الصندوق، الدكتور محمد البسطويسي، رئيس المنطقة، وكابتن إسلام سليمان رئيس نادي 23يوليو، ولفيف من القيادات الرياضية.

شارك في البطولة ١٣ نادي رياضي ومركز شباب و ٢٨٠ لاعب باستاد غزل المحلة.