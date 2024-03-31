وزارة العمل: ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي في مطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى النسا و الصحة الإنجابية ، بمشاركة مديري عموم القطاع الصحي بمطروح ، ومديري الإدارات والوحدات الصحية بمطروح ، ومديري مدارس التمريض ، ومدير القومسيون الطبي ، وعدد من الأطباء وطاقم التمريض والإداريين ، حيث تناول الملتقى أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها في المنشآت الصحية وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع ، وشرح مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وكيفية تقييم المخاطر ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية ،وذلك ضمن جهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمطروح ، بعمل سلسلة من الفعاليات في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ..

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الفعاليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، للحفاظ على الأفراد والممتلكات داخل أماكن العمل المختلفة ، وتحقيق زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وأكد مدير المديرية إستمرار جهود التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقاً داخل كافة المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل ، ومنوهاً إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية تسعى دائماً إلى دعم وتشجيع كافة المؤسسات والشركات التي تولي اهتماماً كبيراً بالسلامة والصحة المهنية، وتقديم التسهيلات والخدمات لها، بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة.