إغلاق شركة راكتا للورق ومصير غامض لحملة الأسهم

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حل الشركة وتصفيتها، والتي تأسست عام 1958، وبدأت إنتاجها عام 1961، كأكبر شركات إنتاج الورق في مصر، وفي ظل أزمة كبيرة يشهدها هذا القطاع، بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، ووصول أسعار الورق لمستويات فياسية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة تصفية الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة في أعمالها التي كلفتها بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تعد المساهم الرئيسي باجتماع الجمعية العمومية، في جرد وحصر كافة الأصول.

بررت الشركة حيثيات التصفية، أنه إعمالا للقانون الذي ينص على أنه في حالة بلوغ قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة رأس المال يجب العرض على الجمعية غير العادية لحل وتصفية الشركة، وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين والذي أسفر عن الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

كانت الشركة تعتزم القيام بأعمال تطوير، خلال أكتوبر الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 180 مليون دولار لشراء 3 خطوط إنتاج بالتعاقد مع شركة «C2C» الهندية لدراسة شراء ماكينات جديدة، وتم تسلم الدراسة وموافاة «القابضة للصناعات الكيماوية» بها، ولم يتبق سوى جذب مستثمرين، ولكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ، وفشلت اللجنة المكلفة في إيجاد مستثمرين للشراكة في التطوير، وقررت فتح المعاش المبكر للعاملين والذي يبلغ عددهم نحو 640 عاملا.

وسجلت الشركة خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 ، بلغت نحو 398.548 مليون جنيه، حيث وأرجعت ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

ومن ناحية أخرى، ستواجه الشركة عدة عقبات خلال مرحلة التصفية ومن أبرزها مصير حملة الأسهم، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو %80.3 من أسهم شركة راكتا، وتعد باقي الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية، حيث أنه عقب تقدم الشركة بطلب شطب اختياري من البورصة نتيجة لقرار التصفية، سيتوقف التداول على السهم، وتكون الشركة مقيدة خارج المقصورة، لحين الانتهاء من التصفية وحصول المساهمين فيها على نصيبهم من إيرادات التصفية، والذي لن يتم إلا بعد الانتهاء من الوفاء بالتزامات الشركة ومديونياتها لصالح المدينين، سواء البنوك أو المؤسسات كوزارتي البترول والكهرباء إن وجدت، وستكون الشركة مطالبة بضرورة الإفصاح ليس فقط عن تقييم أصول الشركة تحت التصفية، بل ومعايير التقييم التي تستند إليها، لتسهل على المساهمين التعرف على حقيقة الأوضاع في الشركة التي يتم تصفيتها.

وارتفعت الأسعار العالمية للورق منذ بدابة شهر يناير الماضي بنحو 25%، حيث قفز سعر الطن من 800 دولار إلى حوالي 1050 دولار، ووصل سعر طن الورق المستورد حوالي 80 ألف جنيه، بعد أن كان يسجل 40 ألف جنيه للطن،

وتستورد مصر نحو ثلثي احتياجات المصانع من الورق، ويستهلك السوق المحلي حوالى 450 ألف طن سنويا، وما يتم إنتاجه محليا حوالى 200 ألف طن فقط، وهناك فجوة بحوالي 250 ألف طن يتم استيرادها، وسط نداءات بضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وبناء مصنع جديد والذي ستكون منتجاته مباعة مقدما، نظرا لحاجة السوق الشديدة له، ولوجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.