ليفربول في مواجهة برايتون «العنيد» فى الجولة الـ«30» للـ«البريميرليج»

يخوض فريق ليفربول مباراة هامة أمام ضيفه فريق برايتون اليوم «الأحد»، في إطار منافسات الجولة الـ«30»من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم«البريميرليج».

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي ديفيد كوت صافرة بداية هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد».

وسيبدأ المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب والبالغ من العمر«56 عاما»، هذه المباراة الهامة أمام مضيفه برايتون «العنيد»، بالتشكيلة الأساسية.

ويحتل ليفربول مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ” برصيد 64 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أرسنال، قبل مباراته المرتقبة في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضد مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة.