الليلة.. مودرن فيوتشر وجهًا لوجه أمام الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

يحل فريق نادى الزمالك الليلة، ضيفًا على نظيره فريق نادى مودرن فيوتشر، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم «الأحد»، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على استاد السلام.

وكان فريق نادى الزمالك، قد تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ16 نقطة بالكونفدرالية، بينما جاء مودرن فيوتشر وصيفًا للمجموعة الأولى بـ11 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة الليلة وعينه على العودة للطريق الصحيح تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز وذلك بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي بنتيجة 2-0 ثم السقوط أمام الجونة بنتيجة 3-2 بالدوري الممتاز وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء الليلة بقائمة مكونة من: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، ياسر حمد، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح.خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، أحمد حمدي، مصطفى شلبي، زياد كمال، شيكابالا، زيزو، مهاب ياسر، يوسف أوباما.خط الهجوم: سامسون أكينيولا، ناصر منسي، سيف الجزيري.

على الجانب الآخر، يحلم مودرن فيوتشر بمواصلة مغامرته الأفريقية على حساب الزمالك بطل الكونفدرالية في 2019، حيث يشارك في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خاض فيوتشر العام الماضي منافسات الكونفدرالية، ولكنه فشل في تخطي دور المجموعات.

ورغم أن المدرب تامر مصطفى هو الذي قاد مودرن فيوتشر للتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات على الهلال الليبي بخماسية نظيفة إلا أن الفريق يعاني محليًا، بالدوري الممتاز، حيث خسر مباراة واحدة وتعادل في 4.

ويحاول لاعبو مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على الزمالك لإهدائه إلى زميلهم أحمد رفعت والذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعدما سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 88 من مباراة الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الجاري بالدوري الممتاز.

ويتفوق الفريق الأبيض على منافسه مودرن فيوتشر، في المواجهات المباشرة، والتي شهدت تألق كبير للجناح أحمد سيد زيزو، حيث أقيمت 5 مواجهات من قبل بين الفريقين، فاز بهم الزمالك جميعًا، فيما لم ينجح مودرن فيوتشر في التعادل أو الانتصار على كتيبة القلعة البيضاء عبر التاريخ.

وسجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا في تلك اللقاءات الخمسة، بينما أحرز لاعبو مودرن فيوتشر 5 أهداف فقط، ويعتبر زيزو هو الهداف التاريخي لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر، برصيد 5 أهداف، بينما قدم تمريرة حاسمة وحيدة.

وفي المقابل يعتبر أحمد عاطف هو أكثر لاعبي مودرن فيوتشر تسجيلًا في شباك الزمالك برصيد هدفين، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب لربع نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن فيوتشر على استاد القاهرة يوم 7 أبريل المقبل.

ويواجه المتأهل من مباراة «الزمالك ومودرن فيوتشر» مع الفائز من لقاء «الملعب المالي ضد دريمز الغاني» في دور نصف نهائي الكونفدرالية.