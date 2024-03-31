تعرف على تطورات إصابة عاشور وموقف أبو علي وياسر من مواجهة سيمبا

من المنتظر أن تحدث تطورات جديدة، بشأن إصابة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور، حيث سيخضع اللاعب لفحص طبي اليوم «الأحد»، مع الدكتور خالد شعيب، لوضع برنامج الإعداد للاعب خلال الفترة الحالية».

وبحسب المصادر الطبية بالقلعة الحمراء، والتى أعلنت عن اقتراب الفلسطيني وسام أبوعلى، من الشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية واللحاق بمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، والتى ستُقام فى العاشرة مساء يوم «الجمعة» المقبل، على استاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يخُص مدافع الأهلى ياسر إبراهيم، فقد خرج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق مارسيل كولر، في مباراة سيمبا التنزاني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لعدم تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.

ويعاني ياسر إبراهيم من مزق قوى فى العضلة الخلفية، حيث يعاني من أقوى درجات المزق فى الخلفية، ويحتاج وقتا قد يطول عن شهر منذ تعرضه للإصابة، وهو ما يجعل فرص لحاقه بمباراة العودة صعبة للغاية، وبناءً عليه تأكد غياب اللاعب عن مباراة سيمبا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.