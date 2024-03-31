الأهلي يكشف.. لا صحة لتجدد إصابة رضا سليم بالكتف

أبدى مسئولوا الجهاز الفني للنادى الأهلي اندهاشهم، من الأنباء التي ترددت حول تجدد إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق في الكتف، عقب مشاركته أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضية.

وقال مصدر الجهاز الفني للنادى الأهلي: «رضا سليم لا يعاني من أية إصابات، ولم يشعر بأي آلام في الكتف، وكل ما يتردد كلام عار تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن رضا سليم جاهز من الناحية الطبية والبدنية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني، المحدد لها مساء يوم «الجمعة» القادم، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق النادى الأهلى بنظيره فريق سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم «الجمعة» 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلى قد حقق الفوز علي نظيره سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم «الجمعة» الماضى، على ملعب «بنجامين مكابا» بـ دار السلام، وانتهت المباراة بهدف نظيف، أحرزه أحمد نبيل كوكا بتمريرة من محمد هاني.