الترجي وأسيك.. لا غالب ولا مغلوب فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي الرياضي التونسي وأسيك ميموزا الإيفوارى، في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، بعد سيطرة كاملة طوال اللقاء للفريق التونسي وإهدار العديد من الفرص، التي كانت من الممكن أن تحسم نتيجة المباراة لصالحه وتسهل من مباراة الذهاب، لكن باءت كل المحاولات بالفشل.

بهذا، يتأجل الحسم بالنسبة للمتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى مباراة الإياب والتي ستجمع أسيك ميموزا الإيفواري والترجي الرياضي التونسي بعد أسبوع من الآن، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيه بـ كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريقي الترجي الرياضي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 6 أبريل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز من مباراة الترجي وأسيك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة الفائز من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في تنزانيا سلبيًا.