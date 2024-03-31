لعدم وجود بديل..تغير مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي معلول لتجديد العقد

شهدت الأيام الماضية تغييرًا مفاجئًا في موقف النادي الأهلي من مفاوضات تجديد عقد اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حيث كان قد أُعلن فى وقت سابق عن وجود خلاف بين الأهلي وعلي معلول، حول تجديد العقد، بسبب المدة وقيمة الراتب، حيث كان يرغب الأهلي في التجديد لمدة موسم واحد، فيما جاءت رغبة اللاعب مُغايرة لذلك، حيث كان اللاعب على معلول، يرغب في التجديد لموسمين، كما رفض الأهلي زيادة راتب اللاعب.

وسبب حدوث تغير مفاجئ في موقف الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول، هو رغبة المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، والذى طالب بضرورة التجديد للاعب، بسبب عدم وجود بديل في صفوف الفريق حتى الوقت الجاري، رافضًا بشكل نهائي رحيل اللاعب التونسي مع نهاية الموسم الجاري.

كما أن هناك جلسة، عُقِدَت بين المدير التنفيذي لشركة الكرة في الأهلي أمير توفيق، ووكيل علي معلول، من أجل محاولة تقريب وجهات النظر، خاصة أن علي معلول يمتلك عرضًا قطريًا بمقابل مادي يصل إلى 1.5 مليون دولار كراتب في الموسم الواحد.

ويتضمن عرض الأهلي الأخير المقدم إلى علي معلول، الموافقة على التجديد لموسمين بنفس الراتب الحالي، وهو مليون و250 ألف دولار، أو التجديد لمدة موسم واحد براتب مليون و750 ألف دولار، وهو الراتب الذي يرغب معلول في الحصول عليه لتجديد عقده مع الأهلي.