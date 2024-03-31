17 ألف جنيه استهلاك وحدة سكنية في الشهر.. طلب إحاطة بشأن الفواتير الخيالية للكهرباء فى مناطق بالجيزة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الفواتير الخيالية للكهرباء فى بعض مناطق الجيزة.

وأشار الطلب البرلماني في طلبه إلى المبالغة الكبيرة جدًا في تقدير رسوم الممارسات والتي وصلت لـ17 ألف جنيه لوحدة سكنية مساحتها 140 متر تقع في نطاق محافظة الجيزة، وقد تقدم أصحاب الوحدات بطلبات لتركيب عدادات منذ عام 2020 ولم يتم الرد عليهم حتى تاريخه، بسبب مخاطبات بين الوزارات، لا ذنب للمواطن فيها.

ورغم وجود رخصة للعقار وعقد للأرض فقد أرسلت الأوقاف خطاب يفيد بعدم التعامل معهم، مما عطل مصالح المواطنين (الخطاب بدون مرفقات أو إثبات الملكية للأوقاف) وقام المواطنين بالتأكد من الحي حينها من صلاحية الرخصة، ولكن مسئولي الحي أفادوا الآن بورود خطاب من الأوقاف بأن الأرض ملكها، فما ذنب المواطنين في هذا التضارب!

واستطرد النائب: قام المواطنون بتقديم تظلمات منذ 4 شهور ولم يتم الرد عليهم، والخوف من تحول الأمر إلى أحكام علي المواطنين لا ذنب لهم فيها.

وأفاد النائب: بأنه قام بالإطلاع على نماذج من الممارسات التي وصلت إلى 17 ألف جنيه و 12 ألف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط، وهو ما رفضه المواطنين مؤخرًا ولم يقوموا بالسداد، والبعض تم إخطاره لسداد مبالغ قاربت 5 آلاف جنيه شهريًا للوحدة الواحدة، رغم أن الاستهلاك الطبيعي كان يتراوح بين 200 و 700 جنيه تقريبًا للوحدة السكنية شهريًا.

وطالب النائب بتحويل الأمر للمناقشة باللجنة المختصة بالمجلس.