البرلسي يشارك في الصالون الثقافي للجمعية الخيرية بمركز سمنود

شارك النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، في الأمسية التي نظمها الصالون الثقافي بالجمعية الخيرية بمجول مركز سمنود بالغربية، وذلك وسط حضور من أهالي القري، تبعها سحور جماعي للقائمين على الجمعية وشباب منطقة زياد.

وألقى النائب البرلماني عن محافظة الغربية كلمة بالأمسية، موجهًا خلالها الشكر إلى الصالون الثقافي والجمعية على الدعوة، ومعربًا أيضًا عن سعادته بحضور أهالي منطقة زياد، وقال إن الجمعية من الجمعيات القلائل في القرى المصرية المهتمة بالأنشطة الثقافية، داعيًا إلى ضرورة تنظيم اتحاد نوعي للجمعيات الثقافية والتي تمارس أنشطة في ذات السياق، على أساس أن يكون هناك تعاون مشترك فيما بينهما لخدمة المجتمع وفئاته المختلفة.