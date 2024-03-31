بريمونتادا أكثر من رائعة صلاح يقود ليفربول للصدارة

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه “العنيد” برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم “الأحد”، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك، أصحاب الأرض، بهدف مبكر سجله في مرمى “الريدز”، بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن ليفربول رد بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من مهاجميه، الكولومبي لويس دياز، والمصري محمد صلاح، في الدقيقتين (27، 65) على الترتيب من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب “آنفيلد”.

وبهذا الفوز يرفع فريق ليفربول رصيده إلى 67 نقطة، منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري “البريمير ليج”، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه أرسنال، قبل مباراته المرتقبة في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضد مضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي برايتون، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة.