بناء على طلب البرلسي.. إسناد أعمال رصف طريق الوزارية بالغربية بتكلفة 25 مليون جنيه

بناء على طلب النائب أحمد البرلسي من محافظ الغربية في 9/10/2021 والذي أشر عليه المحافظ بـ”لا مانع من إدراجه في الخطة”، أعلن البرلسي عن إسناد أعمال رصف طريق الوزارية بتكلفة 25 مليون جنيه من المجمع الصناعي إلى مجمع المحاكم.

وكان النائب أحمد بلال البرسي، عضو مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، تقدم بطلب إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في 9 أكتوبر الماضي من أجل الموافقة على رصف شارع منشية محي سعد في منطقة منشية محي سعد حي ثان المحلة الكبرى، حيث أنه الشارع الرئيسي بالمدينة، كما أنه يربط بين شارع نادي الصيد الذي تم رصفه حديثا بشارع مجمع المحاكم، وتمت التأشيرة على الخطاب بـ”حي ثان لا مانع من إدراجه ضمن الخطة المقترحة”.

وجاء رد المحافظة إنه تمت الموافقة على ضم منشية محى سعد للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي سيتم تنفيذها في مركز المحلة الكبرى ضمن قرى الوحدة المحلية لقرية أبو علي مركز المحلة الكبرى، بالموافقة على رصف شارع محي سعد من نادي الشرطة حتى مجمع المحاكم في منطقة 1 منشية محي سعد ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي سيتم تنفيذها في مركز المحلة الكبرى وذلك لرفع العبء عن كاهل السادة المواطنين.

وتم إعداد مقايسة لتنفيذ أعمال الرصف من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منذ أكثر من شهر وجارى التعاقد والإسناد.