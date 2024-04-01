مانشستر سيتي والأرسنال يقدمان صدارة البريميرليج على “طبق من ذهب” لليفربول

خرج فريقا مانشستر سيتي والأرسنال بتعادل سلبي بطعم الهزيمة للطرفين، فى المباراة التي جمعتهما أمس “الأحد”، وذلك في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سيطر مانشستر سيتي على معظم فترات الشوط الأول، إلا أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، فيما انتقلت الأفضلية في الشوط الثاني من فريق إلى آخر، وانتهى كذلك بالتعادل السلبي على ملعب “الاتحاد”.

واكتفى مانشستر سيتي، بنقطة واحدة بعد هذا التعادل الذي جاء بمثابة الهزيمة كونه لعب على أرضه وبين جماهيره، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليج”، برصيد 64 نقطة.

كما أهدر الأرسنال نقطتين ثمينتين بعد هذا التعادل، ليفشل في استعادة الصدارة من فريق ليفربول، الذي تغلب على ضيفه برايتون (2-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق أمس “الأحد”، على ملعب “آنفيلد”، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، وينفرد بعرش الصدارة مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه أرسنال.