المدرسة الأسقفية تحتفل بفوزها بالمركز الأول على مستوى إدارة منوف التعليمية

احتفلت اليوم المدرسة الأسقفية بمنوف بتكريم أوائل الطلبة لمرحلتي الأبتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث فاز طلاب المدرسة بالمركز الأول بالمسابقة التي أُقيمت على مستوى إدارة منوف التعليمية، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن.

من جانبه أعرب مجدي أبو السعد مدير المدرسة، عن فخره بإنجازات الطلاب، مؤكدًا على حرص المدرسة على دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التفوق.

اختُتم الاحتفال بتقديم درع لمدير المدرسة وشهادات تقدير للمدرسين والتقاط بعض الصور التذكارية مع إدارة المدرسة ووفد حذب مستقبل وطن.

الجدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.