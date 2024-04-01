حزب العدل يطلق حملة للتدوين حول أداء المحليات

أعلن حزب العدل عن تدشينه لحملة تدوينية عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول مشاكل المحليات بمختلف محافظات الجمهورية.

واكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الحملة تأتي تماشيا مع الشفافية والمصداقية التي يستشرفها الحزب مع بداية الجمهورية الجديدة.

مشيرًا إلى أن الحملة يشارك فيها كافة أعضاء الحزب وأصدقائه بمختلف المحافظات تحت هاشتاج #مشكلة_في_محافظتي وهاشتاج #عيون_العدل

والتي تفتح نافذة ذات مصداقية حول ما وصلت إليه الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، لتعبر عن نبض الشارع المصري ومعاناة المواطن سواء بالوصف أو بالصورة.

مشددا ونأمل أن تكون بداية لاستجابة يستحقها الوطن والمواطن قبيل الحركة المنتظرة لقيادات المحليات.