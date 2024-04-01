رقم تاريخى فى «البريميرليج».. كلوب يدافع عن صلاح بعد اضاعته فرصة سهلة للتهديف

سجل المصري محمد صلاح هدفا ساعد ليفربول بالفوز على منافسه برايتون أند هوف ألبيون 2-1، في مواجهة أقيمت على ملعب «آنفيلد» أمس «الأحد»، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليكون برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليج بـ15 هدفا، إذ زار شباكه 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق «الريدز» يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، حيث كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفا أمام نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فقد أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري”، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وقالت شبكة «أوبتا»، أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي البريميرليج في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.

ودافع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن نجم فريقه صلاح، بعد إهداره وبشكل غير متوقع فرصة سهلة، أمام برايتون، وقال: «تخيل لو كان صلاح سجل كل فرصة أتيحت له في مسيرته، كان سيكون الأمر جنونيا، لذا فهو جيد تماما، نحن نحتاج إلى محاولاته فهو مثل الآخرين، لقد كان متسرعا في تلك الفرصة، ولم يقدم أفضل ما لديه».

وأضاف المدرب الألمانى كلوب: «صلاح كان هادئا في اللحظة الحاسمة والأهم في اللقاء، وهنا تظهر قيمة الهداف الحقيقي، وفي النهاية نحن سعداء بكل شيء».

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريمرليغ برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.