متابعات

هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للتعامل  مع مرض التوحد

كتب نجوى إبراهيم
0 0

بمناسبه اليوم العالمي لمرض التوحد تقدمت هيئة الدواء المصرية بعدة نصائح وتعليمات لمرضى التوحد منها:

-تعاون الأسرة مع الفريق الطبى للوصول لأفضل برنامج علاجي (علاج دوائي وغير دوائي).

-تعاون المجتمع للتقليل من المشاكل الاجتماعية التى يواجهها مرضى التوحد؛ من خلال عدم التمييز، أو التنمر، وحسن المعاملة، وزيادة فرص المشاركة.

-الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.

-الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض، وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية؛ للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.

 

 

 

نجوى إبراهيم
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق