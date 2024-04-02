هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للتعامل  مع مرض التوحد

بمناسبه اليوم العالمي لمرض التوحد تقدمت هيئة الدواء المصرية بعدة نصائح وتعليمات لمرضى التوحد منها:

-تعاون الأسرة مع الفريق الطبى للوصول لأفضل برنامج علاجي (علاج دوائي وغير دوائي).

-تعاون المجتمع للتقليل من المشاكل الاجتماعية التى يواجهها مرضى التوحد؛ من خلال عدم التمييز، أو التنمر، وحسن المعاملة، وزيادة فرص المشاركة.

-الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.

-الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض، وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية؛ للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.