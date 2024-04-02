السيسي يوقع في سجل شرف النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

توجه موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى زيارة النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكذلك سلام الشهيد، وقام الرئيس بوضع أكاليل الزهور.

وذلك عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، وقام الرئيس السيسي بالتوقيع في سجل الشرف للنصب التذكاري.

كان الرئيس السيسي أدي اليمين الدستورية منذ قليل، في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.