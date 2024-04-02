عرض سعودي لاستضافة ديربى الأهلي والزمالك في الدوري المصرى بـ«مئات الملايين»  

أعلن رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية أحمد دياب تلقي عرض لإقامة لقائى الأهلى حامل اللقب، وغريمه الزمالك ضمن بطولة الدوري المحلي في السعودية.

وقال رئيس رابطة الأندية أحمد دياب في تصريحات مُتلفزة: «هناك عرض لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بالمملكة العربية السعودية، في نفس مواعيدهما المحددة مسبقا».

وأضاف رئيس رابطة الأندية: «ما زلنا نبحث العرض ونتفاوض عليه، وسنصل لقرار نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة».

وأشار أحمد دياب إلى وجود «عائد مادي لطرفي المباراة بمئات ملايين «الجنيهات» ومبلغ آخر بالملايين لباقي أندية الدوري”، معتبرا أنه “سيكون مناسبا لقيمة منتج الدوري المصري».

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك ثالث الموسم الماضي، ذهابا في 15 أبريل الحالى فى مباراة مؤجلة عن المرحلة العاشرة، قبل مواجهة ثانية في 25 يونيو.

هذا وقد سبق أن تقابل قطبا الكرة المصرية في السعودية في الثامن من مارس الماضي، ضمن أول نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

ورد الأهلي على خطاب من رابطة الأندية المحترفة ببيان، قال: «النادي الأهلي ليس منوطا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك».

وأضاف الأهلى فى بيانه: «يأتي هذا مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة. أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقا».