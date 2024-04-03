اكتمال إنشاءات سد النهضة العام المقبل”.. سويلم” : أى ضرر بأمننا المائى ستدفع إثيوبيا ثمنه

حذرت القاهرة من التطورات المستمرة فى إنشاءات سد النهضه الاثيوبى، حيث أكد دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر ، موضحاً أن هناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشدداً على أن أي تأثير سيحدث لنا سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، خاصة وأن الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل المشروعات المائية والسدود خارج الحدود تضر بالأمن المائي المصري، نظرا لاعتمادنا شبه الكامل على مياه النيل، وهذه الإجراءات غير التعاونية في الأنهار الدولية تشكل تحديا كبيرا للتعاون بين الدول والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واضاف سويلم، أن هذا هو اخطر موقف ممكن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى إتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه ، موضحاً أن مخاطر سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد بمعنى اذا حدث جفاف ٩ أو ١٠ سنوات وفي هذه الفترة من الجفاف يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الاثيوبي حتي ولو كان تخزين مياه من اجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان اهم من الكهرباء ولها أولوية عن الكهرباء ولابد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض في هذه الجزئية طوال فترات التفاوض، أما الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهى اعادة الملء وهى اهم شيء في قضية السد الاثيوبى، لان اعادة الملء عندما ينتهى المخزون في كافة السدود في دولتى المصب، ويأتي الفيضان بعد فترة ١٠ سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الاثيوبي بالزعم انه سيعمل اعادة الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفاف طبيعي و3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الأثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما.

وأكد سويلم، أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وليس هناك أي تطور جديد في الموقف بشأن السد ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه مجرد استنزاف للوقت، مشددا على أن هناك موقف واضح لمصر وكان لا بد من الانسحاب من المفاوضات ومن حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها، موضحا أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان تؤكد انه لو تسبب هذا السد بأى أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

على جانب أخر، أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، ، أن أعمال البناء في السد ستكتمل بحلول العام القادم على الرغم مما وصفها بـالعقبات الفنية والنكسات التشغيلية التي يواجهها، مضيفاً:” هناك تحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلًا عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين، فإن جهود البناء في السد سوف تكتمل بحلول العام المقبل”، الامر الذى حذر منه دكتور أحمد فوزى دياب، خبير الموارد المائية والرى بالامم المتحدة، حيث أوضح أن مصر تعرضت لضرر واضح للجميع خلال السنوات الاربع الماضية والتى شهدت عمليات التخزين فى سد النهضه بكميات متفاوتة يصل إجمالى مجموعها 40 مليار متر مكعب من المياه وهى كمية ضخمة قد تقترب من أن تعادل حصة مصر والمقررة بـ 55.5 مليار متر مكعب ، وهذه خسارة كبيرة لان تلك الكميات كانت ستأتى الى مصر لولا تخزينها فى هذا السد.

واوضح دياب، أن هناك بند خاص بإتفاقية 2015 ينص على عدم الضرر فى شأن واذا كانت هناك اضرار لم يتفق عليها يمكن العمل على منعها وكذلك طلب التعويض سواء كان ماديا وهناك تعويض من خلال مشروعات يمكن غقامتها لتوفير كميات المياه المتضرر منها، موضحا أن مصر لم تنتظر اى تعويض من اثيوبيا ولكن الحديث يدور للتذكرة فقط لان مصر تعلم جيداً الوضع الاقتصادى بأديس ابابا.