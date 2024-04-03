عجز يصل ل مليون طن سنويا..تفاقم أزمة الأسمدة يثير غضب المزارعين

تفاقمت أزمة الأسمدة بشكل كبير، حيث شهدت مقارالجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، تزاحمًا من الفلاحين فى العديد من المحافظات، للحصول على احتياجاتهم، وسط غضب كبير بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز الـ50% ، من جانبه، يرى عبد العاطى عطية – مهندس زراعى و”مالك أرض”، ان الازمة ليست جديدة بل مستمرة منذ سنوات، ومازالت تطل بآثارها على حاضر ومستقبل القطاع الزراعة، وتسببت في معاناة المزارعين، فالفلاح في الماضي كان لا يحمل أي هم فى الحصول على السماد المطلوب للزراعة كان يذهب للجمعية التعاونية الزراعية ويسلم بطاقته ويستلم حصة السماد المطلوبة لأرضه لكن منذ سنوات بدأت هذه الأزمة تستفحل وأجبرت كثير من العاملين في الزراعة عن الامتناع عن زراعة أرضهم الزراعية سواء في الصعيد أو الدلتا، موضحاً أن أهم أسباب أزمة الأسمدة هي أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذي من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية، وبعض من أصحاب الأملاك والمساحات الضخمة يقومون بإيجار أراضيهم للمزارعين دون منحهم حصة الأسمدة المخصصة للأرض، وهو ما يدفع المستأجر للبحث عن مصادر أخرى لتوفير السماد للأرض المستأجرة، عن طريق تجار السوق السوداء ، كما أن هناك بعض المزارع ورغم بيعها لكن يظل مُلاكها يحصلون على حصصهم من الأسمدة الحكومية ،حيث انه طبقًا للقانون فإن البيع لا ينقل الحيازة في الجمعية الزراعية ويستمر مالك الحيازة في صرف حصته المقررة ثم يُعيدوا بيعها مرة أخرى للتجار ثم للمزارعين.

واشارعبد العاطى ، أن تفعيل دور الجمعيات التعاونية سيظل مطلباص ملحاً، موضحا أن هناك من 5 لـ 6 آلاف جمعية لا تعمل منذ سنوات في ظل غياب دورها المخول لها بتوزيع مستلزمات الزراعة على الفلاحين وشراء المحاصيل منهم، هو ما يفتقده المزارع حالياً ، فالجمعيات لا تمدّه بكمية الأسمدة اللازمة، فإذا كان المزارع تحتاج أرضه لـ4 شيكارة من السماد تمنحه الجمعية 2 فقط بحجة نقص الكمية الموردة لها، مطالباً برفع نسبة الـ55% من الأسمدة المخصصة للجمعيات لـ65% لتكفى كل المساحات، بالاضافة الى ضرورة أن تعيد وزارة الزراعة للإرشاد الزراعي والجهات المسئولة داخل الوزارة اعتبارها في مراقبة ومتابعة والإشراف علي كافة أوجه النشاط الزراعي من حيث أفضل الزراعات المناسبة للأرض والدورة الزراعية والاهتمام بزراعة البقوليات وغيرها من الزراعات كالبرسيم القادرة علي تثبيت النيتروجين الهوائى في التربة، وبالتالي زيادة خصوبة الأرض وتقليل الحاجة إلى التسميد.

ويقول سيد محمد ابو نصير- مزارع، أن ارتفاع أسعار الأسمدة ” خراب بيوت” ، فالفلاح أصبح لا يستطيع الإنفاق على زراعة أرضه، فى ظل تراكم فوائد بنك الائتمان وتكلفة السوق السوداء، وهو ما أدّى إلى تخّلى العديد من المزارعين عن أراضيهم، وترك مهنته الذى ورثها أبًا عن جد، خوفا من السجن لعدم المقدرة على سداد الديون والبحث عن مهن أخرى، مشيراً الى إن أغلب مشكلات السماد تتمثل فى النقل، إمّا بتأخر وصوله للفلاح أو تزويد أسعاره، وهو ما ينعكس على السعر النهائى له، الأمر الذى يضطر معه الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، مؤكداً وجود فساد إدراى ببعض الجمعيات من خلال تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسؤولة بوزارة الزراعة.