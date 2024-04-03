من طرائف كرة القدم.. ثعلب يوقف مباراة في إنجلترا

شهدت إحدى مباريات القمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزى، واقعة غريبة وفريدة من نوعها بعد دخول ثعلب إلى أرضية الملعب.

وكان الثعلب، والذى قد اقتحم أرضية ملعب «فراتون بارك»، وكانت قد أُقيمت عليه مباراة بين فريق بورتسموث ضد ضيفه فريق ديربي كاونتي في الجولة الـ42 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزى مساء أمس «الثلاثاء».

وتسبب الثعلب بعد ظهوره في الملعب بشكل غير متوقع في توقف مباراة بورتسموث وديربي كاونتي بشكل مؤقت، حيث كان فريق ديربي كاونتي يستحوذ على الكرة، لحظة دخول الثعلب إلى الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية أحداث شوط المباراة الأول، قبل أن يفسد الأخير هجمة الفريق الضيف.

وكانت عدسات الكاميرا، قد رصدت ذلك الثعلب وهو يركض بشكل سريع على طول خط المرمى، قبل أن يمر أمام حارس بورتسموث ويغادر المستطيل الأخضر في النهاية.

واكتفى كلا الفريقين في النهاية بحصد نقطة واحدة بعدما حسم التعادل 2-2 نتيجة المباراة.

يذكر أن بورتسموث ظل على صدارة الترتيب في المسابقة برصيد 87 نقطة من 41 مباراة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن ديربي كاونتي الذي خاض مباراة أكثر.