بعثة سيمبا التنزاني تصل القاهرة لمواجهة المارد الأحمر

وصلت منذ قليل بعثة فريق نادى سيمبا التنزاني، استعدادًا لخوض مباراة الإياب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، في تمام الساعة العاشرة مساء «الجمعة» المقبل، على ستاد القاهرة.

وكان فريق النادى الأهلى، قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق سيمبا التنزانى، فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض فريق سيمبا مرانه الأول في القاهرة اليوم «الأربعاء»، على أن يخوض مرانه الختامي على ستاد القاهرة الدولي مساء غد «الخميس»، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى، الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي.