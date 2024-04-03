وزارة العمل: متابعة المقابلات الشخصية وحصول الشباب على فرص عمل بالإسكندرية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، اليوم التوظيفى، والمقابلات الشخصية لراغبى العمل بشركة أمان القابضة للخدمات المالية ، والتي جرى الإعلان عنها من خلال المديرية ، لشغل عدد 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بالشركة ، حيث بلغ عدد الحضور 55 مرشح ، وقبول 25 من الذكور والإناث، وجارى استكمال أوراقهم ، وذلك من خلال يوم توظيفى بمقر الشركة ، وذلك على المهن والتخصصات الآتية : أخصائي تمويل ، وأخصائي تمويل أول ، ورئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا ، من ذوى الخبرة او بدون حسب التخصص ، للعمل الميداني والإداري ، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لسياستها والتى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبي العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، والحصول على حقوقهم فى العمل ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها ، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم ، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات ، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى مد فترة التقديم للوظائف لمدة يومين إضافيين بمقر الشركة وعنوانه :المندرة – اول شارع نبوى المهندس امام كوبرى المندره أعلى هريسه اولاد رزق الدور الاول ، وفرع كرموز – طريق المحمودية ش كوبري غيط العنب – 110 قنال المحمودية بجوار رنين عمارة المدينة المنورة ، من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً ..

ونوه وكيل المديرية إلى أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة ، تشمل توفير تأمينات إجتماعية ، وصحية ، وأرباح سنوية ، وتأمين على الحياة ، وعدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام بواقع 8 ساعات عمل يومياً ، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من سن 23 إلى 47 سنة حسب كل وظيفة ، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة.