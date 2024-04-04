مراكز العزيمة تطلق دوري رمضانى للمتعافين من الإدمان 

في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة أطلقت مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الادمان دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات ،كما نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة ،

وأكد د ” عمرو عثمان” مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق أن تم إتاحة الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن ” 16023 “من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،كما انه يتم التواصل مع الطلاب فى الجامعات والمدارس وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر ،وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب .وأضاف لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي “بيوت التطوع ” كمقرات للصندوق بالجامعات المصرية ” لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفساراتهم ،فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ، كما يتم إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات من خلال استخدام المحتوى المرئي وأيضا تأهيل متطوعي المناطق المطورة وقرى حياة كريمة ، حيث تم عقد سلسلة معسكرات لتأهيل الشباب والفتيات من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج التوعية بالمدارس في المحافظات المختلفة من خلال استخدام المكون المرئي لأول مره والفيديوهات التوعوية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.